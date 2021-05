Jumbo-Visma-ploegleider Plugge verrast door Jakobsen: "Ging niet ontevereden weg na gesprek"

Toen bekend raakte dat Dylan Groenewegen de Giro zou rijden een dag na het aflopen van zijn schorsing, trok Jakobsen van leer op Twitter over de ontmoeting tussen de twee kemphanen na de van in de Ronde van Polen.

In de Eurosport-wielerpodcast Kop over Kop werd Richard Plugge, ploegleider van Jumbo-Visma, aan de tand gevoeld over de situatie.

Plugge deelt de mening van zijn renner en wil niet zeggen wat er allemaal besproken is tijdens het onderhoud tussen Jakobsen en Groenewegen. "Maar mijn gevoel over die meeting was wel goed. Fabio had daar duidelijk andere gevoelens bij", klinkt het.

Velen opperden dat Jakobsen graag nog een persoonlijke verontschuldiging zou willen vanwege juridische en verzekeringskwesties. "Het gaat ook over dat soort dingen, maar vooral ver twee jongens die iets met elkaar hebben en dat moeten uistpreken. Fabio leek niet ontevreden te zijn toen de meeting gedaan was, maar misschien had hij - of zijn management - er toch een ander gevoel bij", reageert Plugge op het juridische getouwtrek.

"Het gaat hier om twee mensen, dat is het belangrijkste. Het zakelijke gedoe is minder van tel", besluit de Nederlandse ploegleider