Bernal verliest een seconde op Evenepoel

Bernal staat na vandaag een seconde minder comfortabel in de roze trui. Onze landgenoot Remco Evenepoel is een seconde dichter gekomen op de Colombiaans renner. De 21-jarige Aalstenaar staat nu op veertien seconden van de roze trui.

“Ik was niet van plan om voor de tussensprint te gaan, ik zag gewoon de kans om achter Remco Evenepoel te gaan, al was het slechts voor één seconde, het kostte me geen moeite. We zijn hier ook natuurlijk om van de wedstrijd te genieten en dit was een mooie manier om dat te doen”, aldus Bernal in zijn reactie na de koers.

🎙️ @Eganbernal: "I didn't plan to go for the intermediate sprint. I just saw the opportunity to go behind @EvenepoelRemco. I took only one second but it didn't take me any effort. We're here also to enjoy the race and this was a nice way to do so."



Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/N5i156iWaV