Tom Dumoulin praat over het eerste echt over zijn terugkeer

Tom Dumoulin kondigde in januari nog aan dat hij een tijdje zou stoppen met koersen. Nu is de Nederlander terug, en heeft hij één doel in het hoofd: de Olympische Spelen. De renner van Jumbo-Visma praatte tijdens een persbijeenkomst voor de eerste keer over zijn carrièreonderbreking.

“De afgelopen jaren ben ik sluipenderwijs kwijtgeraakt wat ik mooi vond en wat wil ik. Er is zoveel gebeurd dat ik het nog niet echt een plekje had gegeven”, blikt hij terug op die moeilijke periode uit zijn carrière. “Het leven als topsporter gaat op volle kracht vooruit. Dat begon zodanig te wringen dat ik fysiek slecht en vermoeid werd. Ik reed niet meer goed en had weinig lol meer op de fiets. Ik wist niet waar dat vandaan kwam. Daarom heb ik eind januari die beslissing genomen om even te stoppen” Mentale rust “Ik heb eerst heel veel uitgerust. Veel gewandeld met de hond, de tuin omgespit, veel gewandeld met vrienden en bekenden. En veel gepraat, niet perse met het doel om tot een oplossing te komen. In de eerste periode heb ik de fiets niet meer aangeraakt, maar na een paar weken kreeg ik weer zin en begon ik het langzamerhand weer leuker te vinden” De kriebels “Na mijn bezoek aan de Amstel Gold Race begon het echt weer te kriebelen. Ik vond het daar wel heel gaaf, en ontdekte dat ik het profwielrennen een hele gave wereld vond. Een paar dagen na de Amstel heb ik een verkennend gesprek met Richard Plugge gehad en aangegeven dat de Olympische Spelen nog in mijn achterhoofd zaten” De trigger “Ik heb ook met bondscoach, Koos Moerenhout, gebeld. Hij gaf aan: ‘De deur staat nog altijd open, maar de selectie komt wel dichterbij’. Dat was de trigger voor mij om er écht serieus werk van te maken. Toen heb ik snel de beslissing genomen: ik wil ervoor gaan. Ik zit nog graag op de fiets, ik rijd nog hard en heb de Olympische Spelen al vijf jaar als een droom in mijn achterhoofd zitten. Die drie zaken hebben mij overgehaald om terug te keren”, aldus Tom Dumoulin tijdens een persbijeenkomst over zijn terugkeer.