Sagan wint de 10de etappe van de Ronde van Italië

Vandaag reden de renners in de Ronde van Italië van Aquila naar Foligno. Het parcours was relatief vlak, en 140 kilometer lang. Een dag voor de sprinters dus, maar niet voor alle sprinters...

Door het hoge tempo in het peloton, aangevuurd door onder andere de mannen van BORA-Hansgrohe, moesten medefavorieten Merlier, Groenewegen en Nizzolo het pak lossen. Mee sprinten voor de eindzege zat er voor hen dus niet in.

Het was uiteindelijk Peter Sagan die in de sprint zijn eerste ritzege in de Giro kon boeken, dat door goed afgezet te zijn geweest door zijn ploegmaats. Onze landgenoot Evenepoel kwam een seconde dichter bij roze trui Bernal.

Morgen hebben de renners hun eerste rustdag.