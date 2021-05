Evenepoel bespreekt sprintje tegen Bernal, het 'goede moment' om roos te pakken en zijn unieke band met Keisse

Remco Evenepoel rijdt voorlopig in de witte trui rond, die eigenlijk toebehoort aan Bernal. Het roze, dat zou ook wel wat voor Evenepoel zijn. Die trui pak je best op het juiste moment, dixit Evenepoel. Waarmee hij bedoelt: op de laatste dag.

Eén van de opvallendste momenten in de Giro tot dusver was het sprintje tussen Evenepoel en Bernal om welgeteld één bonificatieseconde. "Het belangrijkste is dat ik geen tijd verlies. Elke seconde die je pakt, kun je al niet meer verliezen. Het gaat maar om een stomme seconde, maar het was fun, dat wedstrijdje tegen Bernal. In de laatste week zal het wel over minuten in plaats van over seconden gaan."

VOLLEDIGE TOP 10 MAAKT NOG KANS

Volgens Evenepoel komt er nog veel volk in aanmerking voor de eindzege. "Iedereen die in de top tien staat, heeft de koers nog niet verloren. Het is altijd goed om zo dicht mogelijk te staan." In hoeverre droomt hij van roze? "Het zou leuk zijn voor de ploeg om eens de roze trui te veroveren, maar op het goede moment."

Hoe later, hoe beter. "Dumoulin stond niet aan de leiding op de laatste dag in 2017, maar won de Giro. Je kan van rit 1 tot 20 aan de leiding staan, het is diegene die na rit 21 bovenaan staat die de Giro wint." Afwachten of dat Evenepoel kan zijn. "Het is mijn eerste Giro, ik weet niet wat ik nog moet verwachten. Mijn favoriete parcoursen komen eraan. Ga ik goed genoeg zijn om die te overleven? Dat is voor iedereen een vraag."

NOOIT RUZIE

Belangrijk is ook de begeleiding en de steun die je krijgt van de ploegmaats. Kamergenoot Iljo Keisse houdt Evenepoel in de juiste spirit. "We maken nooit ruzie. Het is een soort relatie die je bijna met niemand hebt. Als hij iets zegt, weet je: oké, hij probeert mij kalm te houden. En daarna is er weer een ander moment, zoals op ons trainingstochtje op de rustdag. Ik reed naast hem en als het bergop ging zei hij: ik ga naar huis."

© photonews

Grapje, natuurlijk. En ze grappen wat af, die twee, kunnen we wel denken. "We hebben zoveel fun, het is ongelooflijk. Het is nooit saai met hem op de kamer", zegt Evenepoel over Keisse.