Drie Belgen mee in de eerste ontsnapping van de elfde Girorit

De elfde etappe in de Giro staat met stip in de agenda van heel wat renners. Na enkele kilometers was er al een groep vluchters, met daarbij ook drie Belgen.

De Nederlander Taco Van der Hoorn, die al zijn rit meepikte in deze Giro, was al na enkele kilometers de aanstoker van de eerste vlucht van de dag. Er vormde zich snel een kopgroep met elf renners, waaronder ook drie Belgen: Dries De Bondt (Alpecin - Fenix), Lawrence Naesen (AG2R - Citroën Team), Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Harm Vanhoucke (Lotto - Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka - ASSOS), Francesco Gavazzi (EOLO - Kometa Cycling Team), Roger Kluge (Lotto - Soudal), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Enrico Battaglin (Bardiani - CSF - Faizanè), Simon Guglielmi (Groupama - FDJ) en Mauro Schmid (Team Qhubeka - ASSOS). Tijdens deze elfde rit worden heel wat hoogtemeters gemaakt. Er zitten ook vier grindstroken in de etappe die doen denken aan de Strade Bianchi. De voorsprong van de vluchters bedraagt op dit moment al meer dan zes minuten.