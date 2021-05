Jonge renner van Jumbo-Visma maakt indruk en komt in de top 10 van het algemeen klassement van de Giro: "Ik zal deze dag niet snel vergeten"

Tobias Foss heeft indruk gemaakt in de elfde etappe van de Giro. In de mini-Strade Bianche bleef Foss vlot bij de klassementsrenners en daardoor staat hij nu ook zelf op de negende plaats in het algemeen klassement.

Uiteraard is de 23-jarige Noor zeer tevreden. "Mijn benen voelden heel goed aan. Daardoor kon ik de sterkste renners lange tijd volgen. Dit is een dag die ik niet snel zal vergeten", aldus de jonge renner van Jumbo-Visma op de Twitterpagina van de Nederlandse wielerformatie.

💬"My legs felt really good. That’s why I was able to follow the strongest riders for a long time. This is a day I won’t forget soon." - @Tobias_S_Foss