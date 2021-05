Wout van Aert is dag na de 'Strade Bianchi-rit' in Giro zelf over grindwegen gaan vlammen

De tijd van het stilzitten is alweer voorbij voor Wout van Aert. Inmiddels is ook hij op stage op Sierra Nevada, net als enkele van zijn ploegmaats. Ze vonden het op deze donderdag een goed moment voor eens een training over onverharde wegen.

Wie weet hebben ze zich bij Jumbo-Visma wel laten inspireren door de elfde etappe van de Giro, die ook een aantal stroken over grindwegen bevatte. In elk geval stond een dag later een filmpje op de social media van Mike Teunissen waarin enkele renners van de ploeg over onverharde wegen vlammen. EERSTE KEER SINDS STRADE VAN 2021 OP GRAVEL Onder meer de Nederlander Robert Gesink is erbij en ook Wout van Aert. Die mocht als ex-winnaar van de Strade Bianche natuurlijk niet ontbreken. Van Aert werd dit jaar vierde in de Strade en zal met veel plezier weer kennisgemaakt hebben met het gravel. Na zijn blindedarmontsteking zal hij zich met doorgedreven trainingen op stage voorbereiden op het tweede deel van het seizoen, met de Tour als eerstvolgend groot doel. Van Aert vervoegde zijn ploegmaats van Jumbo-Visma met enige vertraging in Sierra Nevada. Later volgt ook nog een andere hoogtestage.