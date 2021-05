Eddy Merckx is duidelijk: "Onder de kerktoren in Vlaanderen wordt niemand toprenner"

Eddy Merckx zag Remco Evenepoel twee minuten tijd verliezen, maar dit moet vooral een leermoment voor hem zijn.

Het tijdverlies van Remco Evenepoel is voor Eddy Merckx geen ramp. “Het was toch geen goed teken dat hij na een rustdag twee minuten verloor. En dat waren er veel meer geworden als Almeida daar niet was geweest als locomotief. Je moet je daar toch vragen over stellen. Remco mist koersritme. Hij heeft ook dat vertrouwen niet uit eerdere koersen in het seizoen, mocht hij daar al eens gewonnen hebben”, zegt Eddy Merckx aan Het Nieuwsblad.

De renners die top willen rijden worden altijd jonger. Er zitten dus heel veel concurrenten klaar die het willen opnemen tegen Evenepoel. “Het blijft ook een feit dat Remco nu moet koersen tegen een generatie met veel jonge talenten. Kijk naar Pidcock, die de baby-Giro won. Wat als die in de rondes begint mee te doen? Met de ASLK hadden we jaren geleden ook zo'n jeugdteam. Tom Steels, Rik Verbrugghe en Axel waren daar de producten van.”

Dat vraagt volgens Merckx ook een andere aanpak dan vroeger. “Belangrijk is vooral naar het buitenland gaan. Onder de kerktoren in Vlaanderen wordt niemand toprenner.”