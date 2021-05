Egan Bernal toont nog maar eens zijn kunnen: "Ik moet niet meer aanvallen"

Op de Monte Zoncolan wist Egan Bernal de aanval van Simon Yates goed te counteren, waardoor hij nog comfortabel in het roze zit.

Dankzij de prestatie van vandaag komt de Girozege wel heel dichtbij. “Ik probeer kalm te blijven, maar ik zit wel in een goede positie”, zei Bernal achteraf. “Ik moet niet meer aanvallen in de bergetappes. Ik volgde Yates en plaatste nog een versnelling in de finale. We hebben goed gereden als team.”

Bernal houdt de concurrentie goed in het oog. “Astana trok de hele race door, waardoor ik dacht dat Vlasov goed zou zijn. De Zoncolan is ook een goeie klim voor hem. Ik was een beetje verrast door het manoeuvre van Astana, maar in de finale hadden wij alles onder controle.”

In de stand staat Bernal er heel goed voor. “Ik heb nu een mooie voorsprong op Yates, maar ik moet gefocust blijven. Alles kan gebeuren in de Giro. Het lijkt alsof 1'30" voldoende is, maar je weet nooit.”