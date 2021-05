Fortunato wint in de Giro de klimmersetappe naar de Zoncolan

Een spraakmakende etappe op de agenda van de Giro, met de Zoncolan als slotklim die voor het nodige vuurwerk moest zorgen.

Elf renners kleurden na 70 kilometer de vlucht van de dag: George Bennett (Jumbo-Visma), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Fortunato (Eolo), Vincenzo Albanese (Eolo), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE), Rémy Rochas (Cofidis), Jan Tratnik (Bahrein-Victorious) en Andrii Ponomar (Androni).

Onrust in het peloton zorgde voor een valpartij waarbij Lawrence Naesen betrokken was. Hij reed verder, maar voor Nicolas Edet, die naar zijn sleutelbeen greep, was de Giro voorbij.

Remco Evenepoel moest eventjes de rol lossen, maar na een tiental kilometer sloot hij vooraan weer aan. De voorsprong van de kopgroep liep op tot meer dan acht minuten. Bij de start van de laatste beklimming, de legendarische Zoncolan, bedroeg de voorsprong nog zes minuten. Zeven renners bleven nog over in de kopgroep.

Tratnik en Fortunato gingen op zeven kilometer van de top ervandoor. Mollema, Bennett, Covi en Oliveira moesten hen laten gaan. Op 2 kilometer van het einde liet Fortunato Tratnik achter.

In de laatste twee kilometer kreeg Evenepoel het moeilijk. Toen Simon Yates demarreerde moest onze landgenoot helemaal lossen. Enkel Bernal kon volgen.

Het was pompen of verzuipen voor Fortunato, maar hij pakte wel de ritzege. Trapnik werd tweede. Bernal deed opnieuw een goede zaak voor het klassement.

Evenepoel verloor vandaag 1 minuut en 32 seconden op Bernal. Hij zakt naar de achtste plek in het algemene klassement.