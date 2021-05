Lefevere verrast met uitspraken over parcours en tv-beelden: "Een echte hondenstiel"

Patrick Lefevere is niet opgezet met het parcours van de Giro d'Italia en de uitzendingen op Eurosport.

Het parcours zint Lefevere niet. “Grote rondes hebben geen grind nodig om spectaculair te zijn, alleen het juiste parcours. Dat wil zeggen: geen etappes van 212 kilometer, zoals donderdag", zegt de baas van Deceuninck-QuickStep aan Het Nieuwsblad. "En geen drie sprintetappes in de eerste vijf dagen. Denk Remco weg en ik denk niet dat deze Giro ons echt begeestert.”

Ook de volledige uitzendingen zijn voor hem niet nodig. “Wat een idee ook om alle etappes integraal uit te zenden. Een hondenstiel om dat van start tot finish vol te praten. Ik heb geen vlekkeloze voorgeschiedenis met de Italiaanse Eurosport-commentator en oud-coureur Riccardo Magrini.”

Magrini is geen onbekende voor Lefevere. “Hij was een van de drijvende krachten achter onze Italiaanse opleidingsploeg Team Monti, die uiteindelijk nooit heeft bestaan. Maar hier heb ik echt met hem te doen: Magrini klinkt nu al vermoeid en hij heeft nog een uur of vijftig uitzending te gaan.”

De komende jaren wil Lefevere met zijn ploeg zich laten zien in de rondes, niet voor etappes, maar gericht op de eindzege. “In het rondewerk zullen we de komende jaren een guerrillastrijd voeren. De actualiteit in Nationaal Park Hoge Kempen toont aan dat een enkeling de overmacht op zijn minst lang aan de praat kan houden.”