Philippe Gilbert trof wel een heel aparte schoonmaakploeg aan: "Die geiten hebben mijn fiets gepoetst!"

Philippe Gilbert komt met het verhaal via een filmpje op sociale media. "Tim Wellens, Harry Sweeny en ik waren de Mont Vial aan het beklimmen. Die geiten hebben mijn fiets gepoetst!" Gilbert zag er zelf de humor wel van in en filmpde hoe een groep geiten zijn fiets aan het 'schoonlikken' waren.

Ook laat Gilbert zijn volgers op Twitter nog genieten van het mooie uitzicht bij aankomst boven. "Dit is het zicht op de top van de Mont Vial." Ook de Australiër Harry Sweeny was er behoorlijk van onder de indruk. "Niet slecht, hé."

Today @Tim_Wellens , @harry_sweeny and me were climbing up to Mont Vial ! Those 🐐 cleaned my bike ! 😍#bikewash #goat @Lotto_Soudal pic.twitter.com/Oj2Fkr0B5G