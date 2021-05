🎥 Met een andere renner in de top tien: Almeida en Evenepoel aan het woord in filmpje Deceuninck-Quick.Step

Waar het de voorbije dagen bij Remco Evenepoel steeds minder ging, heeft João Almeida wel weer het goede gevoel te pakken. Zelfs in die mate dat Deceuninck-Quick.Step toch een renner in de top tien heeft op de tweede rustdag. Het blikt nog een keer terug op de rit door de Dolomieten.

In een filmpje op het YouTube-kanaal van de ploeg neemt Deceuninck-Quick.Step u kort mee achter de schermen van de onthoofde koninginnenrit. Het kreeg de titel: "Almeida's rise to the top 10." Het ziet er inderdaad een pak beter uit voor de Portugees dan na de rit naar Sestola.

De openingstijdrit was wel nog succesvol, maar Almeida had op dag 4 een slechte dag: hij verloor 4 minuten en 21 seconden op de favorieten. Het bleek een accident de parcours te zijn, want sindsdien gaat het met hem weer beter, met als beste resultaat een zesde plaats in Cortina d'Ampezzo.

Richting het einde van het filmpje komt Almeida aan het woord en is ook te zien hoe Evenepoel interviews aan het geven is. Evenpoel is uit de top tien gezakt, maar Almeida is nu de top tien weer binnengedrongen. Die laatste staat nu tiende. Als Almeida in de komende bergritten goed voor de dag heeft, kan hij - met nog een tijdrit achter de hand - mogelijk nog wat opschuiven.