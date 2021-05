Marc Sergeant helemaal niet tevreden over ontknoping Ronde van Limburg: "Doe uw job of doe het helemaal niet meer"

Bij Lotto Soudal zijn ze uiteraard niet tevreden over de laatste 500 meter van de Ronde van Limburg. Brent Van Moer was op weg naar de zege, maar nadat een seingever hem de verkeerde richting had uitgestuurd, was de overwinning niet meer haalbaar.

Vreemde ontknoping in de Ronde van Limburg maandag. Brent Van Moer was op weg naar de zege, maar op 500 meter van de streep wordt hij de verkeerde richting uitgestuurd door een seingever. Daardoor ging de zege alsnog naar Tim Merlier. Bij Lotto Soudal waren ze dan ook verre van tevreden na de wedstrijd. Zo had Marc Sergeant duidelijke woorden op Twitter. "Doe uw job of doe het niet meer Ronde van Limburg. we zullen nooit weten of hij het gehaald zou hebben. Wat een rit van Brent Van Moer.