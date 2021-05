Mindere dag voor Simon Yates in de Ronde van Italië: "Uiteraard had ik liever dichter bij de renners gezeten die vechten voor het podium, maar zo gaat het nu eenmaal"

Simon Yates kende een mindere dag in de Ronde van Italië. De Brit eindigde in de koninginnenrit op meer dan twee en een halve minuut van leider Egan Bernal. Toch is er volgens Yates nog niks gebeurd.

Simon Yates doet nog steeds volop mee voor het podium, maar maandag heeft de Britse klassementsrenner een serieuze tik gekregen. Hij staat nu op de vijfde plaats op 4 minuten en 20 seconden van leider Egan Bernal. "Uiteraard had ik liever dichter bij de renners gezeten die vechten voor het podium, maar zo gaat het nu eenmaal', vertelde Yates na de wedstrijd bij Cyclingnews. "Ik zal mijn best blijven doen de komende dagen en ga nu genieten van een welverdiende rustdag."