Quinten Hermans krijgt complimentje van ploegmaat: "Inspanningen van goudwaarde"

Quinten Hermans was weer maar eens mee in de ontsnapping in de Ronde van Italië. Niet voor het eerst en hij was ook niet de enige van de ploeg. Ook Andrea Pasqualon en Jan Hirt schoven mee. Die laatste was in deze rit de vooruit geschoven man.

De Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert kon zich dus enigszins sparen terwijl Hermans en Pasqualon het werk opknapten. Dat is Hirt ook niet ontgaan. "Quinten en Andrea hebben de ziel uit hun lijf gereden voor mij. Ze sleurden om de beurt op kop en hielden dat ook lang vol." NIET VEEL RUIMTE Hirt is niet enkel onder de indruk door, maar ook vooral dankbaar voor hun geleverde arbeid. "Daar wil ik hen heel graag voor bedanken, hun inspanningen waren van goudwaarde. Maar onze ontsnapping kreeg jammer genoeg niet veel ruimte." Na dat werk van Hermans en Pasqualon hoopte Hirt in de finale lang mee te doen in de debatten. "Na hun berenwerk wilde ik het heel graag afmaken maar dat is me niet gelukt."