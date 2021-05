Lefevere trekt stekker uit besprekingen met Sagan: "Ben overtuigd van zijn niveau, maar..."

Even leek het erop dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan volgend seizoen bij (Deceuninck)-Quick.Step zou rijden. Lefevere bevestigt dat beide partijen onderhandeld hebben, maar dat er geen samenwerking zit aan te komen.

In tegenstelling tot Bora-ploegleider Denk, gelooft Lefevere nog wel in het niveau van Peter Sagan. "We hebben al vaker getoond dat we oudere renners weer op hun beste niveau krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat met Sagan ook gelukt zou zijn", vertelt Lefevere in zijn wekelijkse column van Het Nieuwsblad.

Dat de onderhandelingen toch afsrpongen, heeft te maken met de entourage die Sagan mee wil nemen. "Dat draait om vier renners en 7 medewerkers. Wij wilden voor een light pakket gaan, maar Total Direct Energie zou het totaalpakket willen overnemen. De voorkeur van Sagan gaat dan ook uit naar Total, wat pleit voor zijn loyaliteit", weet Lefevere te zeggen.

Voorlopig hebben nog slechts 6 renners een contract voor volgend seizoen bij Lefevere. Met Alaphilippe, Asgreen, Evenepoel, Lampaert, Morkov en Vansevenant zijn het alleszins niet de kleinste namen die volgend jaar The Wolfpack zullen vertegenwoordigen.