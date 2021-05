Jonge Belg bevestigt nu ook in Criterium du Dauphiné en heeft jongerentrui beet

Ilan Van Wilder maakt dit seizoen een goede beurt. De 21-jarige Belg eindigde in de Ronde van Romandië al op de zestiende plaats in het algemeen klassement en nu laat hij zich ook zien in de Criterium du Dauphiné. Zo eindigde hij vandaag op de zevende plaats in de tweede etappe. Daarmee was hij de eerste Belg. ook in het algemeen klassement is Van Wilder voorlopig de beste Belg met een tiende plaats. Hij draagt nu ook de jongerentrui.