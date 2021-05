Naam van Egan Bernal staat nu op wondermooie Giro-trofee: "Een ongelooflijk gevoel"

Egan Bernal heeft wat hij wou: zijn naam staat nu ingegraveerd op die gekende Giro-trofee, samen met die van alle vorige winnaars. Hoeveel voorsprong hij op het einde had, daar lag hij niet wakker van. Zolang hij de Giro maar won en dat heeft hij gedaan.

Wat ging er allemaal door zijn hoofd heen terwijl Bernal de eindzege veilig stelde in Milaan? "Ik was gefocust op mijn inspanning en wilde geen fout maken. Ik ging voluit op de delen waar dat kon, maar in de bochten nam ik geen risico's."

VEEL COLOMBIAANSE VLAGGEN

Een verstandige aanpak. Er waren ook heel wat van zijn landgenoten afgezakt naar Milaan om zijn eindzege mee te maken. "Het is de eerste tijdrit waar ik van genoten heb. Dit was een speciale tijdrit, met mijn coach die me instructies gaf via de radio. Ik zag veel Colombiaanse vlaggen. De mensen moedigden mij aan."

Het is dus een feit: Egan Bernal heeft op zijn 24ste zowel de Ronde van Frankrijk als de Ronde van Italië reeds gewonnen. "Toen ik aan de aankomst kwam en besefte dat ik gewonnen had, was dat een ongelooflijk gevoel. Ik kan het niet beschrijven."