Ook andere podiumrenners in Giro nemen vrede met hun resultaat: "Egan Bernal heeft dat met succes gedaan"

Niemand die hem daar verwacht had. Hij moest de meesterknecht van Landa worden, maar nam na diens opgave op schitterende wijze de fakkel over. Op zijn 33ste haalde hij een eerste keer het podium van een grote ronde en zijn ritzege in de laatste bergrit gaf er nog meer kleur aan.

"Mijn eerste keer op het podium van de Giro, het is een prachtig gevoel. We hadden dit podium niet kunnen voorzien. Aan de start van de Giro hadden we andere plannen. Dag na dag groeide het besef dat ik wel eens iets groots kon doen", legde Caruso uit in Milaan.

