Greg Van Avermaet verrast zichzelf enigszins met top 10: "Eén van de moeilijkste koersen van het seizoen"

Greg Van Avermaet sleepte een top 10 uit de brand in de tweede rit van de Dauphiné. Hij spurtte mee in de eerste groep achter ritwinnaar Pöstlberger en kwam als achtste over de streep. Veel zat er aan het einde niet meer op, maar het feit dat hij daar nog zat, was wel positief.

Er was in de loop van de dag behoorlijk wat uitdunning gebeurd. De groep waar Van Avermaet toebehoorde telde nog slechts een veertigtal renners. "Ik ben tevreden. De sprint had beter kunnen zijn, maar ik ben blij dat ik die laatste klim overleefd heb. Die was zeven kilometer lang, niet gemaakt voor een renner als ik. Ik kan hier dus goede lessen uit trekken."

De ritwinst van Pöstlberger had de Belg van AG2R niet meteen zien aankomen. "Ik had niet verwacht dat de ontsnapping voorop zou blijven, want we reden de hele dag aan een goed tempo." Hoe ervaart Van Avermaet zijn terugkeer naar de Dauphiné? "Ik heb vijf jaar niet deelgenomen aan de Dauphiné, maar het is zeker één van de moeilijkste koersen van het seizoen."

IN VORM GERAKEN VOOR DE TOUR

De komende dagen zullen dus zeker niet gemakkelijker worden. "Het zullen de hele week heel zware etappes zijn, maar het blijft één van de beste manieren om in vorm te geraken voor de Tour de France."