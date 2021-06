Aardig parcours en deelnemersveld voor Baloise Belgium Tour

Van 9 tot 13 juni wordt de Baloise Belgium Tour gereden. Het rittenschema ziet er zeer divers uit voor de rittenkoers.

Na een jaartje zonder is de Baloise Belgium Tour terug in het land. Er wordt gestart met een lastige rit in de Vlaamse Ardennen. "Andermaal kunnen we de renners een zeer gevarieerd programma aanbieden", zegt Ludo Dierckxsens, die mee het parcours bepaalde, aan Sporza.

De derde en de vijfde rit zijn vlak en ideaal voor sprinters. Wie voor het klassement wil meedoen, zal moeten presteren in de tijdrit in Knokke-Heist.

De vierde rit is de koninginnenrit in Hamoir met onder andere de Muur van Hoei. "Hier zal het klassement zijn definitieve vorm krijgen", zegt Ludo Dierckxsens.

Het deelnemersveld ziet er alvast goed uit met mannen als Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), maar ook Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en onze landgenoot Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Deceuninck- Quick Step komt ook nog met Yves Lampaert, Zdenek Stybar en Davide Ballerini aan de start van de Baloise Belgium Tour.