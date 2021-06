93e in een tijdrit, ernstige zorgen stilaan nodig? "Gedrevenheid is er, maar kwaliteit komt niet meer terug" en "Potsierlijk"

Het was ook in de tijdrit van de Dauphiné eigenlijk niet om aan te zien. Aan werkijver geen gebrek, maar de kwaliteit is er gewoon niet meer.

Plek 93. Op meer dan twee minuten van ritwinnaar Lutsenko. Zelfs in tijdritten van zestien kilometer wordt Chris Froome helemaal weggereden. Potsierlijk Onderweg werd hij zelfs bijgehaald door de man die na hem was gestart. Veelzeggend. "Het gaat altijd maar bergaf. Werkethiek en gedrevenheid kan je hem niet verwijten", aldus Wuyts en De Cauwer op Sporza. "Het wordt stilaan potsierlijk", beseft ook Thijs Zonneveld in De Tribune. "Hij zegt al anderhalf jaar dat hij klaar is voor zijn vijfde tourzege. Maar zou zijn team hem niet beter thuislaten?"