Arnaud De Lie maakte zijn debuut in Giro voor beloften: "Enkele etappes aangekruist"

Vandaag is de Giro voor beloften van start gegaan in de Italiaanse kustplaats Cesenatico. In de laatste rechte lijn richting die Ronde van Italië ging Lotto-Soudal op stage naar Tenerife.

Lotto-Soudal trok met Thibaut Ponsaerts, Luca Van Boven, Aaron Van der Beken en Lennert Van Eetvelt een week op stage naar Tenerife. Arnaud De Lie bereidde zich voor in België. Alle vijf kijken ze vandaag vooruit naar de Giro, waar ze allemaal hun debuut maken.

Arnaud De Lie is benieuwd hoe hij de ronde zal verteren. “De Giro wordt mijn eerste rittenkoers bij de beloften en dus ben ik heel benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren op die opeenvolging van tien dagen koersen en op het hooggebergte”, reageert Arnaud De Lie. “Sowieso wordt deze Giro een ervaring waaruit ik heel veel zal leren. In de etappes die me het beste liggen heb ik wel de ambitie om een resultaat neer te zetten.”

En die weet De Lie meteen al liggen. “Ik heb de eerste drie etappes en de slotrit aangevinkt, die sluiten qua profiel het beste aan bij mijn kwaliteiten als renner. Ik kijk ook uit naar de tijdrit op zondag, want het is heel lang geleden dat ik nog een tijdrit heb kunnen rijden. In het verleden presteerde ik daarin nooit heel goed en ik ben benieuwd welke progressie ik daarin gemaakt heb.”

Van stress is voorlopig geen sprake. “Het is een tijdrit van 25 kilometer, dus die kan me zeker een goede indicatie geven. Momenteel ben ik niet zenuwachtig, maar dat komt misschien nog als ik donderdagochtend mijn rugnummer opspeld”, besluit Arnaud De Lie.