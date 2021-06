De tijdrit van zijn leven: "Gele trui geeft blijkbaar écht vleugels"

Lutsenko was de verrassende winnaar van de tijdrit in de Dauphiné, maar de man die het meest verrassend uit de hoek kwam is misschien wel Lukas Pöstlberger.

De renner van Bora-Hansgrohe moest tot het gaatje, maar kon uiteindelijk de schade beperken en blijft zo - met een seconde voorsprong - in het geel. Tijdrit van mijn leven "Dit was de tijdrit van mijn leven", aldus Pöstlberger in een reactie. "De gele trui geeft blijkbaar echt wel vleugels." "We gaan er alles aan doen om de trui nog een laatste dag te verdedigen. Het wordt uitkijken met de bonificatieseconden eventueel, maar ik ben er klaar voor."