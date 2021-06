Kersvers Girowinnaar heeft het coronavirus opgelopen

Nog maar pas heeft hij de Giro gewonnen, één van de hoogtepunten in zijn sportieve carrière. Nu gaat het weer minder goed met Egan Bernal: de winnaar van de roze trui heeft het coronavirus opgelopen. Bernal kan nog niet terugkeren naar zijn thuisland.

Het nieuws werd bekendgemaakt door het persoonlijk mediateam van Egan Bernal. De Ineos-renner was van plan om zaterdag van Europa naar Colombia. Een Covid-test die vrijdag is afgenomen heeft een positief resultaat.

IN QUARANTAINE IN MONACO

Voorlopig zit Bernal samen met zijn vriendin in quarantaine in Monaco. Beiden zouden te kampen hebben met milde symptomen. Het is nog maar van 30 mei geleden dat Bernal de Ronde van Italië voor het eerst gewonnen heeft.

Tijdens die Giro werd twee keer het voltallige peloton en alle stafleden grondig getest op dezelfde dag. In de loop van de wedstrijd is niemand moeten afstappen vanwege een positieve test.