Voormalig ploegmaat en Tourwinnaar acht het fenomenaal dat Froome al zo ver is geraakt: "Blessures waren waanzin"

Slechts enkele weken te gaan tot de Tour en Chris Froom heeft nog altijd geen teken van competiviteit laten zien. Zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk komt stilaan onder druk te staan. En dat terwijl de Brit nog altijd droomt van een vijfde eindzege.

Het komt hem uit sommige hoeken op kritiek te staan. Geraint Thomas, zijn vroegere ploegmaat, sprak er zich onder andere bij Cyclingnews over uit voor aanvang van de vijfde rit in de Dauphiné. "Ik vind het spijtig voor hem. Hij zit in een moeilijke situatie."

"Misschien heeft hij zichzelf niet geholpen door het al sinds vorig jaar over zijn ambities voor de Tour te hebben", bedenkt Thomas zich. "Als je hem dat hoort zeggen, vergeet je al snel de blessures dat hij heeft gehad. Ik vind het fenomenaal dat hij zo snel is teruggekeerd en dat hij al opnieuw aan het koersen is. Zijn blessures waren echt waanzin."

PUBLIEKE PERCEPTIE

In die mate dat het niet als vanzelfsprekend kan beschouwd worden wat Froome nu al doet. "Op welk niveau hij ook nog geraakt, ik vind het positief dat hij kan koersen en zelfs maar kan stappen. Wat de verwachtingen betreft: hij kan niets doen om de publieke perceptie te veranderen."