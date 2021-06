Lorena Wiebes is de snelste in Dwars door de Westhoek, tweede plaats voor Jolien d'Hoore

Lorena Wiebes heeft deze middag de Dwars door de Westhoek op haar naam gezet. De Nederlandse renster van Team DSM was in de sprint sneller dan Jolien d'Hoore en Barbara Guarischi.

De Italiaanse Barbara Guarischi van Movistar moest tevreden zijn met de derde plaats. Met Valerie Demey eindigde er nog een landgenote in de top 10, want Demey eindigde op de negende plaats in de massasprint.