Lars Boom wordt ploegleider van Lotte Kopecky

Lars Boom gaat aan de slag als ploegleider bij wielerploeg SD Worx. Dat maakte de ploeg zelf bekend.

SD Worx is het team waar Lotte Kopecky de volgende drie jaar zal rijden en waar Jolien D'hoore dit jaar haar carrière beëindigen zal. Boom vertrok bij Liv Racing en tekende nu een contract voor twee jaar. Zijn nieuwe opdracht gaat op 1 oktober van dit jaar in. Hij vormt een tandem met Danny Stam.

"Ik denk dat ik nog veel van Danny kan leren. Het lijkt me ook leuk om met Anna en Chantal samen te werken, die op de fiets alles hebben meegemaakt in het vrouwenwielrennen, en volgend jaar ook aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen. Met mijn jarenlange ervaring in het mannenwielrennen hoop ik een bepaalde visie te kunnen delen. We hebben allemaal verschillende inzichten in het wielrennen, waardoor we een mooie combi kunnen vormen."

Boom vertrok vorige week bij Liv Racing, omdat hij bij de ploegleiding had aangegeven voor volgend jaar een aanbod van een andere ploeg te willen accepteren. "Ik had het bij mijn vorige ploeg goed naar mijn zin. Maar wanneer de beste vrouwenploeg uit het peloton bij je aanklopt, voelt dat natuurlijk als een mooie en unieke kans", aldus Boom.