Ploegmaat van Stan Dewulf pakt eerste rit in Route d'Occitanie

Andrea Vendrame van AG2R heeft de eerste rit in de Route d'Occitanie gewonnen.

Met 2800 hoogtemeters in 157 kilometer was de eerste etappe geen sinecure. De slotkilometers gingen licht omhoog, wat niet voor iedereen weggelegd was.

Het is de tweede ritzege voor de Italiaan Andrea Vendrame dit seizoen. Voor AG2R is het de vierde ritwinst van het seizoen.

Vendrame finishte alleen, met enkele seconden voorsprong op het peloton. Magnus Cort Nielsen werd tweede, Jacopo Mosca vervolledigde de top drie.