Reacties uit kampen Nuyens en Van Aert na vonnis: "Gerechtigheid is geschied" vs "Wout is strijdvaardig"

Een nieuw hoofdstuk in de saga Nick Nuyens vs Wout van Aert. Het Arbeidshof van Antwerpen stelde Nick Nuyens in het gelijk: Wout van Aert moet 662 000 euro betalen voor het verbreken van zijn contract. Dit terwijl de Arbeidsrechtbank van Mechelen Van Aert nog over de hele lijn gelijk had gegeven.

"Ik ben blij dat gerechtigheid is geschied", zegt Nick Nuyens in Het Laatste nieuws. "Nu blijkt dat een contract niet zomaar een vodje papier is. Deze zaak heeft lang geduurd en ze is voor niemand goed geweest. Het heeft op iedereen gewogen. We hebben dit niet gewild, maar we konden niet anders."

STAND 1-1

Al lijkt de zaak nog niet helemaal voorbij. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, trekt wellicht naar Cassatie. "Cassatie moet oordelen of de uitspraak van het Arbeidshof voldoende gemotiveerd is. De stand is nu 1-1. Misschien dat Cassatie het vonnnis verbreekt, en dan volgt een nieuwe beroepsprocedure bij het Arbeidshof van Gent of Brussel."

Het is wel een feit dat de uitspraak van het Arbeidshof van Antwerpen hard is binnengekomen bij Van Aert. "Wout heeft die uitspraak niet verwacht. hij blijft wel honderd procent achter zijn beslissing staan om zijn contract te verbreken. Wout is strijdvaardig, ik ben dat ook."