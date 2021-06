Coronavirus is nog niet helemaal verdwenen: deze wielerwedstrijden gaan ook dit jaar niet door

Het coronavirus is nog niet helemaal verdwenen, waardoor nog niet alle wielerwedstrijden kunnen doorgaan. Zo worden ook dit seizoen de GP Quebec en GP Montreal van de kalender gehaald.

Geen GP Quebec en GP Montreal dit seizoen. De wielerwedstrijden gingen ook vorig seizoen niet door en ook nu zullen ze volgens Het Laatste Nieuws geschrapt worden door het coronavirus. Normaal gezien werden de wedstrijden op 10 en 12 september gereden.

Zo blijft Greg Van Avermaet de laatste winnaar in Montreal. Hij won de wedstrijd in 2019. In Quebec ging de laatste overwinning naar de Autralische sprinter Michael Matthews.