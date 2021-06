Magnus Cort Nielsen gaat in Route d'Occitanie nog op en over Brambilla, Movistar-renner is eindwinnaar

Het is al langer bekend dat Magnus Cort Nielsen een renner is die wel eens verraderlijk uit de hoek kan komen, zeker aan het einde van de etappe. Dat heeft de Deen ook gedaan in de slotrit van de Route d'Occitanie. De Deen pikte zo zijn ritje mee, Pedrero is de eindwinnaar.

Het was niet meer het werk van de lange adem dat de renners voorgeschoteld kregen: een etappe van iets meer dan 150 kilometer legde de Route d'Occitanie in een beslissende plooi. Het was wel nog bergachtig genoeg om enige schade aan te richten. Gianluca Brambilla leek lannge tijd op weg naar de ritoverwinning. Magnus Cort had zijn inspanning echter goed getimed. Voor Brambilla duurde de etappe uiteindelijk toch net iets te lang. Cort ging op en over Brambilla en hield de Italiaan finaal toch nog ruim achter hem. Ritzege dus voor Magnus Cort, Brambilla werd tweede en Gallopin derde. PEDRERO HEEFT NOG VOLDOENDE MARGE Leider Antonio Pedrero kwam als tiende over de streep, op 1'11" van de ritwinnaar. Dat was voldoende om zijn stek bovenaan het klassement te vrijwaren. Pedrero gaf nog een kleine twintig seconden toe op zijn grootste belager, maar meer niet. Pedrero houdt aan het eind van de Route d'Occitanie 44 seconden over op Jesús Herrada.