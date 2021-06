Elia Viviani bevestigt en spurt naar tweede overwinning van het seizoen op eerste dag Adriatica Ionica Race

Elia Viviani was één van dé kanshebbers op winst in de eerste etappe van de Adriatica Ionica Race. Deze driedaagse begon met een relatief vlakke rit van Trieste naar Aviano, waar gesprint zou worden voor de overwinning.

Viviani had tot dusver één keer gewonnen in 2021: in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire. Dat was zijn eerste overwinning voor Cofidis. Nadien ging Viviani uiteraard op zoek naar bevestiging. In de Giro reed hij drie keer top vijf, maar bleef die zege achterwege. Die kwam er nu dus wel in de Adriatica Ionica Race.

TOP DRIE VOLLEDIG ITALIAANS

De uitkomst van de etappe was deze die verwacht werd: het draaide uit op een massasprint in de straten van Aviano. Het waren allemaal Italianen die in de buurt kwamen van de dagzege. Davide Persico en Vincenzo Albanese waren de voornaamste belagers, maar het was toch Viviani die als eerste over de streep kwam.

Elia Viviani is logischerwijs ook de eerste leider in de Adriatica Ionica Race. Woensdag staat de tweede etappe op het programma, met start in Vittorio Veneto en aankomst in Cima Grappa.