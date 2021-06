Ook Nederland in de ban van de strijd om de tijdrittitel: de starttijden van favorieten Dumoulin en Van der Breggen

Net zoals in België staat ook in Nederland het tijdritkampioenschap op het menu, met Dumoulin als favoriet bij de mannen en Van der Breggen en Van Vleuten bij de vrouwen. Wilt u ook het NK tijdrijdenn van nabij volgen? We geven u alvast de starttijden van de belangrijkste namen.

Met zijn vijfde plaats in de klimtijdrit in de Ronde van Zwitserland heeft Tom Dumoulin bewezen dat hij deze discipline nog altijd goed onder de knie heeft. Hij lijkt klaar voor een eerste overwinning sinds zijn terugkeer in het peloton. Of het zou moete zijn dat hij stuit op bijvoorbeeld een Sebastian Langeveld.

Starttijden favorieten NK tijdrijden bij de mannen:

16u46: Thymen Arensman

17u20: Julius van den Berg

17u30: Koen Bouwman

18u05: Pascal Eenkhoorn

18u11: Ide Schelling

18u12: Nils Sinschek

18u13: Elmar Reinders

18u14: Brian Megens

18u15: Sebastian Langeveld

18u16: Tom Dumoulin

Wanneer de mannen er aan beginnen, is de nieuwe Nederlands kampioene tijdrijden al gekend. Voor die titel wordt het opnieuw een strijd tussen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Van der Breggen heeft in het werk tegen de klok toch wel een streepje voor en is sowieso aan alweer een fantastisch seizoen bezig.

Starttijden favorieten NK tijdrijden bij de vrouwen:

13u28: Demi Vollering

13u29: Karlijn Swinkels

14u10: Manon de Boer

14u11: Shirin van Anrooij

14u53: Natalie van Gogh

14u55: Lucinda Brand

14u56: Riejanne Markus

14u57: Floortje Mackaij

14u58: Ellen van Dijk

14u59: Anna van der Breggen

15u00: Annemiek van Vleuten