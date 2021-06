Julian Alaphilippe klaar voor Tour de France, maar eerst Frans kampioenschap pakken

Julian Alaphilippe verkeert duidelijk in goede doen. Zondag wil hij schitteren op het Frans kampioenschap, maar toch is de Tour het belangrijkste doel.

Alaphilippe wil het Frans kampioenschap niet zomaar laten passeren. “Ik ben ontzettend gemotiveerd voor aankomende zondag”, zegt Alaphilippe op de website van Deceuninck-QuickStep. “De wedstrijd vindt een paar dagen voor de start van de Tour de France plaats. Het is belangrijk om goed te zijn, maar het is ook zaak om geen onnodige risico’s te nemen. Ik ga zeker vechten voor de tricolore trui. Dat is mijn droom.”

Alaphilippe leek in de Ronde van Zwitserland alvast een goede indruk na te laten. “Ik reed met een goed gevoel rond in Zwitserland. Ik kon mee de koers maken en dat zorgt voor vertrouwen in aanloop naar de Tour.”

Hoofddoel van de komende weken blijft echter de Tour de France. “Het zou echt speciaal zijn om tijdens de grootste wielerwedstrijd ter wereld in de regenboogtrui het zegegebaar te maken. De eerste Tourweek is belangrijk, aangezien er meerdere kansen komen op ritwinst. Ik wil samen met de ploeg mooie dingen laten zien. Het feit dat ik nu vader ben, zorgt voor enorm veel energie.”