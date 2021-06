Nationale kampioenschappen: Opvallende winnaar in Spanje, Peter Sagan maakt favorietenrol waar in Slowakije en Schachmann de sterkste in Duitsland

Vandaag staan over de hele wereld nationale kampioenschappen op het programma in het wielrennen. In Slowakije heeft Peter Sagan zijn favorietenrol kunnen waarmaken, maar in Spanje was er met Omar Fraille een opvallende winnaar. Schachmann haalde het dan weer in Duitsland.

In Spanje, Slowakije en Duitsland weten we al welke renners een jaar met de nationale trui mogen rondrijden. in Spanje was het een opvallende winnaar, want daar was Omar Fraille net iets sterker dan Jesus Herrada en Alex Aranburu.

In Slowakije was het minder spannend. Daar was Peter Sagan uiteraard de grote favoriet en hij heeft ook bevestigd. Hij ging er in het slot alleen vandoor en mag dus opnieuw een jaar met de nationale trui van Slowakije rondrijden.

In Duitsland was het spannender. Daar heeft BORA-Hansgrohe de strijd gewonnen met Maximilian Schachmann. De klassementsrenner was sterker dan Jonas Koch en Georg Zimmermann, twee renners van Intermarché-Wanty-Gobert.