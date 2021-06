Lefevere vraagt zich af of Bennett wel geblesseerd is: "Erg dat een vent van dertig waarheid niet durft zeggen"

Er zit een haar in de boter tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett. Die laatste gaat niet naar de Tour, vanwege geblesseerd. Maar is die blessure wel zo erg als de renner doet uitschijnen? Patrick Lefevere durft er wegens een samenloop van omstandigheden aan te twijfelen.

Lefevere legt bij diverse media uit waarom hij aan het verhaal van Bennett twijfelt. "We dachten dat Bennett op de goede weg was. Dan blijkt dat hij ons allesbehalve de waarheid heeft verteld. Hij heeft tegen drie verschillende mensen van de ploeg drie verschillende dingen gezegd. Dat is niet de manier waarop het wordt gespeeld", oordeelt Lefevere bij HLN.

Ook heeft de Ierse sprinter de raad van zijn eigen ploeg blijkbaar in de wind geslagen. "Bennett heeft zijn knie gestoten op training en we hadden hem gevraagd om te rusten. Achter onze rug om blijkt hij in Monaco dan toch naar een kine te zijn gegaan, die zei dat hij beter kon trainen. Een soort wonderman, je kent dat."

MEER FAALANGST DAN PIJN

"Ik kan niet bewijzen dat hij geen kniepijn heeft, maar ik begin meer en meer te denken dat het meer faalangst is dan alleen pijn", klinkt het bij Sporza. Speelt Bennett het misschien zo omdat hij volgend jaar bij een andere ploeg rijdt? "ls dat het geval is, zou dat wel veel zeggen over hem, na alles wat ik voor hem gedaan heb. Ik heb zelfs voorschotten van boetes betaald bij Bora. Ik sluit het niet uit."

Er waren ook problemen met een vlucht naar België. Na een overboeking kreeg Bennett geen plek meer op de vlucht. "Dan begin je rare dingen te denken." In zijn gesprek met HLN concludeerde Lefevere vooral dat Bennett niet eerlijk is geweest. "Het is erg dat een vent van dertig de waarheid niet durft zeggen." Cav werd overtuigd om de Tour te rijden. "Als hij niet wint, is dat niet erg. Wint hij wel, dan wordt hij op een troon gezet."