Mathieu van der Poel eerlijk over opgave op het NK: "Dit was één van de slechte dagen"

De concurrenten van Mathieu van der Poel hebben weer wat hoop na zijn opgave op het NK. Onlangs reed Van der Poel nog zeer impressionant rond in de Ronde van Zwitserland, maar tot een nieuwe Nederlandse titel kwam het dus niet. Een mindere dag, zo verklaarde Van der Poel.

Bij het Algemeen Dagblad verduidelijkte Mathieu van der Poel waarom hij was afgestapt. "Ik zat niet meer in een kansrijke positie. Ik ben zo lang mogeljk blijven doorrijden om Oscar Riesebeek in een zetel te houden. Ik viel vroeg aan, omdat ik wist dat ze daarna gingen wegrijden. Ik had een slechte dag en dan heeft het weinig zin om door te rijden."

Geen goede Van der Poel dus op het NK, al betekent dat niet dat het uithangbord van Alpecin-Fenix panikeert met het oog op de Tour en de Spelen. "Dit was één van de slechte dagen. Vorige week in Zwitserland was het nog heel goed. Ik denk niet dat de vorm weg is op een week."

TOUR UITRIJDEN ALS DAT SPELEN NIET HYPOTHEKEERT

Van der Poel benadrukt ook nog eens dat de Olympische Spelen voor hem de grootste prioriteit genieten. "Als het kan, rijd ik de Tour graag uit, maar het moet wel nuttig zijn in functie van Tokio."