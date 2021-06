Wout van Aert draagt overwinning op BK op aan overleden vriend

Er is meer in het leven dan alleen maar koers. Dat weet Wout van Aert als geen ander, zelfs na een BK-triomf. Zijn overwinning op het BK droeg Van Aert op aan 'De Smol', een vriend van hem die recent overleden is aan kanker.

De koersgerelateerde dingen die Van Aert over het BK te vertellen had, kan u HIER lezen. In het flashinterview had Van Aert al aangehaald dat dit een overwinning was voor 'De Smol'. Volledige naam: Glenn Smolderen. Smolderen stierf op 27 mei in zijn woonplaats Lille. Hij werd amper 26.

'De Smol' vocht ongeveer een jaar tegen een agressieve en zeldzame botkanker. Smolderen werd behandeld in een privékliniek in het Duitse Keulen, maar begin mei werden de behandelingen stopgezet. Nadien bleef hij nog enkele weken dapper strijden tegen de kanker.

IN GEDACHTEN ERBIJ

Ook tijdens de podiumceremonie na het BK dacht Wout van Aert aan zijn goeie vriend, met het gekende gebaar: het vingertje wijzend naar de hemel. In gedachten was 'De Smol' erbij in Waregem.