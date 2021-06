🎥 Chris Froome bespreekt terugkeer naar Tour de France in bijzondere rol: "Dit gaat een fantastische ervaring worden"

De terugkeer van Chris Froome in de Tour de France zit eraan te komen. In de laatste twee edities was de viervoudige Tourwinnaar er niet bij, vanwege de gekende redenen. Alleen al opnieuw aan de start komen is iets waar Froome naar uitkijkt.

De Brit heeft het in een filmpje op zijn YouTube-kanaal over de komende Tour de France. "Het zou een droom zijn moest ik voor een goed resultaat in een rit kunnen gaan, maar dat komt op de tweede plaats. De prioriteit is om goed te letten op Woods, hij verkeert in fantastische vorm."

Dat is inderdaad het merkwaardige: Woods is de kopman bij Israel Start-Up Nation, Froome zal fungeren als wegkapitein. "Het is bijna een decennium geleden dat ik naar de Tour gegaan ben in dit soort rol, waarbij ik niet denk aan een resultaat voor mezelf, maar zoveel mogelijk de ploeg ga steunen. Dit gaat een fantastisch ervaring worden voor mij."

Dat komt uiteraard ook omdat iedereen gezien heeft dat Froome voorlopig nog niet in aanmerking komt voor een goed klassement in een grote ronde. "Ik hoop dat het rijden van de Tour de France me veel dichter gaat brengen bij het niveau dat ik moet bereiken."