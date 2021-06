Belgische teammanager voor drie jaar geschorst door UCI na seksuele intimidatie

Marc Bracke kent zijn straf. De teammanager van Doltcini-Van Eyck is namelijk voor drie jaar geschorst nadat er sprake was van seksuele intimidatie bij de Franse renster Marion Sicot.

Marion Sicot heeft vorig jaar een klacht ingediend tegen Marc Bracke over seksuele intimidatie. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu ook daadwerkelijk een straf uit de bus gekomen, want Bracke is geschorst voor drie jaar.

Doltcini-Van Eyck, de ploeg van Marc Bracke, is niet tevreden met hoe de zaak gelopen is. Op sociale media nemen ze het op voor Bracke. "Marc Bracke is nooit gehoord en zijn rechten werden niet gerespecteerd", aldus de wielerploeg.