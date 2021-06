TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 4 REDON - FOUGERES: Wie wint de groepssprint?

Dag vier in de Tour de France. Met op het programma: een etappe van Redon naar Fougères.

Vorig jaar werd de vierde etappe van de Tour de France gewonnen door Primoz Roglic. In Orcières-Merlette was het een oplopende sprint, zo steil dat heel wat klimmers zich roerden. Kuss bepaalde het tempo in dienst van Roglic, die nog op en over Guillaume Martin ging.

Groepsspurt lijkt onafwendbaar

In de Tour van dit jaar moet dit opnieuw een zorgeloze dag voor de huidige geletruidrager worden. Het zal immers een hele sterke vroege vluchter moeten zijn die een massasprint kan ontlopen. Het is één van de meest vlakke etappes in deze Tour, een groepsspurt lijkt onafwendbaar.

De renners krijgen een rit van 150,4 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Redon tot aankomstplaats Fougères. Geen gecategoriseerde beklimmingen dus, wat niet betekent dat het werkelijk van start tot finish vlak is. In de aanvangsfase zijn er wel wat oplopende stukken waar renners die in de vlucht willen zitten kunnen toeslaan.

Vooral de Bain-de-Bretagne leent zich hiertoe. Er is dan wel al 36 kilometer gereden, evengoed is de ontsnapping dan al vertrokken. Op 35 kilometer van de aankomst is er de enige tussensprint van de dag in Vitré. Een belangrijke dag is het dus wel in de strijd om de groene puntentrui.

Laatste oplopende stuk op ruim 30 km van de meet

In Châtelon-en-Vendelais ligt zowat het laatst oplopende stuk. Dat is slechts enkele kilometers verderop. Nadien is het doorstomen naar de aankomst, waar er voor de overwinning gesprint zal worden. Wie zet de spurt daar naar zijn hand? Opnieuw Tim Merlier?

Ook benieuwd naar de uitslag van de vierde etappe van de Tour de France? Etappe 5 wordt verreden op 30 juni, de renners maken zich dan op voor een rit van Changé naar Laval. Lees meer in de voorbeschouwing op de vijfde etappe.