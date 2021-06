TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 5 CHANGE - LAVAL: Tijdritspecialisten zoals Van Aert kunnen zich uitleven op weg naar Laval

Dag vijf in de Tour de France. Met op het programma: een individuele tijdrit van Changé naar Laval.

Vorig jaar werd de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen door Wout van Aert. Aan het eind van een redelijk rustige rit werd er gesprint en Wout van Aert zat goed gepositioneerd in het wiel van Cees Bol. Van Aert maakte gebruik van de slipstream om er op het juiste moment uit te komen en niemand geraakte hem nog voorbij.

Gele trui op het spel in vijfde etappe Tour de France

Een mooie herinnering vanuit Belgisch standpunt. Dit jaar staat op de vijfde dag van de Tour de France de gele trui op het spel, want er moet gereden worden tegen de klok. Blijft dezelfde naam bovenaan het klassement staan? Of slaan de tijdrijders die in de eerste dagen van de Tour de France net naast 'le maillot jaune' grepen dan nu hun slag? Voor de klassementsmannen is dit ook al een belangrijke afspraak.

De renners krijgen een tijdrit van 27,2 kilometer voorgeschoteld van startplaats Changé naar aankomstplaats Laval. De pure hardrijders kunnen in deze tijdrit zeker hun ding doen, al is het niet zo dat die 27 kilometer volledig vlak zijn. Na een paar kilometer loopt het al omhoog in La Dombrie. Een volgende knikje ligt er in La Louverne, net voorbij het eerste tussenpunt.

Nadien volgt er wel een behoorlijk lang gedeelte dat niet alleen vlak, maar zelfs eerder dalend is. De laatste paar kilometer lopen dan weer omhoog: daar moeten de renners mogelijk nog eens op de pedalen gaan staan. In de hoop om dan in Laval een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. Onderweg zijn er twee tussenpunten: een eerste na 8,8 kilometer en een tweede na 17,2 kilometer.

Als kandidaat-ritwinnaars is het uiteraard denken aan iemand als Wout van Aert, die het werk tegen de klok uiterst goed onder de knie heeft. Bij de klassementsmannen krijgen Roglic, Pogacar en Thomas de kans om de concurrentie al wat tijd aan te smeren. Carapaz zal vooral moeten proberen om de schade te beperken.

Ook benieuwd naar de uitslag van de vijfde etappe van de Tour de France? Etappe 6 wordt verreden op 1 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Tours naar Châteauroux. Lees meer in de voorbeschouwing op de zesde etappe.