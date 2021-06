Van Aert spreekt zich uit over klassementsman Roglič en eerste etappe: "Het wordt een 'survival of the fittest'"

Wout van Aert en Primož Roglič samen in hetzelfde team in de Tour: het is inmiddels een bekend beeld. Afwachten of ze allebei hun doelstellingen verwezenlijkt zien. Van Aert gelooft alvast in Roglič. Op persoonlijk vlak zou het voor Van Aert het droomscenario zijn om meteen de eerste rit te winnen.

Vorig jaar werkte Van Aert en de hele ploeg zich de volledige Tour uit de naad voor Roglič. Die laatste geraakte finaal niet verder dan de tweede plek. Dat heeft zijn status in de ploeg niet aangetast. "We hebben vertrouwen in Primož. Hij heeft al verschillende keren getoond dat hij enkel door training in vorm kan geraken. Daarom heeft hij beslist zijn voorbereiding te veranderen en niet te koersen", verklaart Van Aert.

Roglič zal zeker fris aan de start staan

Al hangt er zo wel wat mysterie rond de persoon Roglič. Niemand weet echt hoe ver hij staat. "Er is ergens altijd wel wat twijfel, want je weet nooit hoe je je in de koers gaat voelen. Hij zal zeker fris aan de start zijn en hopelijk is dat een voordeel naar het einde van de koers toe."

Eerst maar eens focussen op het begin van de koers, met die openingsetappe naar Landerneau. "Voor zover ik het bekeken heb, is het een tricky parcours de hele dag, met klimmetjes op het einde waarbij je die punch nodig hebt. Het zal een belangrijk weekend worden voor mannen die ritten willen winnen en klassementsmannen. Het wordt een 'survival of the fittest'. Normaal ligt het me wel, maar het zal zeker zwaar zijn", voorspelt Van Aert."