Wilfried Peeters waarschuwt met oog op sprints: "Meer verantwoordelijkheid voor andere ploegen is aan de orde"

In de sprints in de Tour gaat Deceuninck-Quick.Step Mark Cavendish uitspelen. Wilfried Peeters waarschuwt de andere ploegen wel al. De teams met de mannen die de laatste jaren hun topsprinters zagen winnen in grote ronden zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Hoe bekijken ze bij de ploegleiding van Deceuninck-Quick.Step de kansen van Cavendish? "Mark heeft overtuigd in de Ronde van België. Dat is natuurlijk de Tour de France niet, waar de Ewans en de Sagans van deze wereld op de afspraak zijn. Zij hebben daar de laatste jaren vooral gescoord en hebben een stapje voor", is Wilfried Peeters realistisch.

© photonews

Die redenering biedt wel een mogelijkheid voor Deceuninck-Quick.Step om de bal meer in het kamp van andere teams te leggen. "In een rittenwedstrijd moeten de ploegen wel rijden om de ontsnapping terug te halen. Meer verantwoordelijkheid voor andere ploegen is wel aan de orde. Mark zal natuurlijk ook wel voor die overwinning gaan."

Het lijdt dan ook geen twijfel dat ze bij de ploeg zijn kaart gaan trekken. "De eerste week wordt ook belangrijk voor Julian Alaphilippe, maar in de vlakke etappes gaan we voor Mark. Als Mark niet wint, is het normaal. Als hij wel wint, zet België en heel de wereld hem op een troon. Er zullen nog wel mannen zijn om rekening mee te houden, ik denk dan aan een Colbrelli."

© photonews

Zit ook bijvoorbeeld een Kasper Asgreen in de sprinttrein van Cavendish? Een vraag waar Wielerkrant een antwoord op kreeg van Peeters' collega Tom Steels. "Als we iemand nodig hebben die inzetbaar is, kunnen we op hem rekenen voor de sprint of andere dingen. Kasper is ook wel iemand die je de vrijheid kunt geven om voor ritzeges te gaan."

Asgreen leverde in vorige edities van de Tour veel werk op, maar wordt nu samen met Cavendish en Alaphilippe voorgesteld als één van de drie leiders. "Er zijn een paar ritten in deze Tour die hem liggen. In die ritten krijgt hij de vrijheid die hij verdient", oordeelt Steels.