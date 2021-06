Goed nieuws vanuit kamp Froome: Brit gaat van start in tweede etappe

Chris Froome zal dan toch van start gaan in de tweede Touretappe.

Froome lag er zaterdag bij in de grote valpartij op zo'n 8 kilometer van de finish. De viervoudige tourwinnaar had geen breuken opgelopen aan de val maar wel veel blauwe plekken en kneuzingen langs de linkerkant van zijn lichaam.

De Brit liet zaterdag op twitter weten dat hij zondagvoormiddag zal beslissen of hij van start zal gaan in de tweede etappe. Met een foto en de caption 'klaar voor ronde 2!', maakte hij zonet bekend dat hij zal starten.

"Alles was in orde maar tegen 60-70 kilometer per uur raakte er iemand een wiel aan waardoor chaos uitbrak. Zo'n 50 renners tegen de grond en ik kon nergens heen. Mijn linkerkant kwam nogal hard in aanraking met de grond waardoor ik naar het ziekenhuis ben gegaan waar ik tot 1u 's nachts zat. Vandaag probeer ik te overleven en ik hoop dat het enkel beter zal herstellen", vertelt Froome.