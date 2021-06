Caleb Ewan reageert op opgave in Tour de France: "Gebroken op vier plaatsen, hopelijk kan Vuelta nog doel zijn"

Wat een harde smak maakte Caleb Ewan in de laatste bocht in de tweede rit van de Tour de France. Samen met Peter Sagan ging hij tegen het asfalt. Sagan reed nadien nog wel over de streep. Ewan werd weggebracht in de ambulance: voor hem is de Tour voorbij.

"Ik herinner me niet te veel", zegt Ewan in een eerste reactie. "Het ging allemaal vrij snel. Ik weet nog dat ik vrij snel wou aangaan. Op een gegeven moment moest ik stoppen met sprinten en wachten tot er een gaatje kwam. Dan kwam ik naast Peter te zitten en zaten we vrij dicht bij mekaar. Toen Merlier ging op rechts, raakte ik zijn wiel." METEEN VEEL PIJN Met alle gevolgen van dien. Besefte Ewan onmiddellijk dat zijn Tour voorbij was? "Ik denk het, wel. Als je valt, voel je in het begin niet zoveel door de adrenaline. Nu had ik meteen veel pijn. Ze hebben me gezegd dat het gebroken is op vier plaatsen. Een operatie moet het sleutelbeen weer op zijn plaats zetten." HOPEN OP VUELTA-DEELNAME De Australiër verliest er de moed echter niet door. "Dit hoort bij het wielrennen, jammer genoeg. Als ik opnieuw kan beginnen trainen, zal ik dat doen en dan ga ik met de ploeg overleggen welke koersen mij nog het beste liggen. Binnen zes-zeven weken is het de Vuelta. Hopelijk kan dat nog een doel zijn dit jaar." Hoe ziet de rappe man van Lotto Soudal de Tour verder gaan voor zijn team, dat nu zijn belangrijkste pion kwijt is? "De ploeg is rond mij gebouwd, maar het zijn allemaal supersterke renners."