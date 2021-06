Geen Egan Bernal voor Colombia op Olympische Spelen, Vincenzo Nibali wel van de partij voor Italië

Colombia heeft haar selectie bekendgemaakt voor de wegrit op de Olympische Spelen, maar het land rekent niet op de Egan Bernal. De winnaar van de Ronde van Italië zal niet te zien zijn op de Spelen.

Verrassing van formaat in de Colombiaanse selectie voor de Tour de France. Volgens Sporza zal Egan Bernal namelijk niet deelnemen voor de Colombianen. Wie wel van de partij is, is Rigoberto Uran.

Uran werd in 2012 nog tweede nadat hij in de sprint verloor van Vinokourov. Naast Uran zullen ook Sergio Higuita, Esteban Chaves, Daniel Martinez en Nairo Quintana voor de Colombianen deelnemen aan de Olympische Spelen.

Italië

Ook Italië heeft ondertussen haar selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen. Het land rekent onder meer op Vincenzo Nibali. Ook Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol en Giulio Ciccone zullen voor Italië deelnemen.